Antalya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

ANTALYA'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Daireden duman ve alev yükseldiğinini görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başlarken, trafik polisleri de yolu tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında ev sahibi Cemal Akça'nın evde olmadığı, oğlu Enes Akça'nın evde tek olduğu öğrenildi. İtfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürürüp, soğutma çalışması yaptı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

'ALEV ALDI, PENCERELER PATLADI'

Yangını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Serkan Tarıkçı, "Yanan evin üst komşusuyuz. Eşim balkonda çamaşır asıyordu, ben de mutfakta oturuyordum. Bir anda sesler duyduk. O esnada eşim 'Duman çıkıyor' dedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra dışarı çıkarak komşuları uyardık ve onların da dışarı çıkmasını sağladık. Alev aldı ve pencereler patladı. İtfaiye 5 dakikada geldi ve söndürdü" dedi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,