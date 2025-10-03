Haberler

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hayvan yetiştiricisinin koyunundan 5 ayaklı bir kuzu dünyaya geldi. Yetiştirici Mesut Şen, bu durumu ilk kez yaşadığını ifade ederken, veterinerler de benzer anomalilerin nadir görüldüğünü belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir hayvan yetiştiricisine ait koyunun kuzusu 5 ayaklı dünyaya geldi. Hayvan yetiştiricisi karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını ise gizlemedi.

Antalya'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Manavgat ilçesiDoğançam Mahallesi'nde aile mesleği olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Şen, doğum yapan koyunlarından birinin kuzusunu görünce ağzı açık kaldı.

5 AYAKLI DOĞDU

Hayvan yetiştiricisi Mesut Şen, kuzunun 5 ayaklı doğduğunu fark etti. Şen, yaptığı açıklamada, böylesi bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek, "Kuzu, diğer kuzulara göre daha büyük ancak ayağa kalkmakta zorlanıyor. Kemik ve eklem yapısı tamamen normal, sadece hareket edemiyor. Veterinerler de bu konuda net bir bilgi veremediler." dedi.

UZMAN İSİM GENETİK FAKTÖRLERİ ÖNE SÜRDÜ

Bölgede hizmet veren veteriner hekim Mehmet Yüksel de bu tür doğumların nadir görüldüğünü ifade etti. Yüksel, kuzunun muayenesinde yaşamsal fonksiyonlarını engelleyecek durum gözlenmediğini aktararak, "Bu tarz anomalilerin gerçekleşmesine, genetik faktörler, sürü içerisinde akrabalık oranının artması, beslenmedeki vitamin yetersizlikleri, gebeliğin erken dönemindeki enfeksiyonlar, ilaç kalıntıları veya bozuk yemlerdeki toksin kalıntıları rol oynayabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
