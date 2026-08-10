Serik'te 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya- Alanya D400 kara yolunun Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 15 RA 060 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Diğer araçlar da çarpmanın şiddetiyle kazaya karıştı. 4 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTILAR

Araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılardan bazıları, gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YOL YARIM SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle D400 kara yolunun Serik- Antalya istikametinde ulaşım yaklaşık yarım saat kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken; polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı