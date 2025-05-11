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Antalya'da 4. Uluslararası Gastronomi Festivali Sona Erdi

Antalya'da 4. Uluslararası Gastronomi Festivali Sona Erdi
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Bu yıl 'Akdeniz Mutfağı' temasıyla düzenlenen FoodFest, Antalya'da gastronomi tutkunlarını ağırladı. Festivalde yapılan üniversitelerarası yemek yarışmasında Akdeniz Üniversitesi birinci oldu.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Akdeniz Mutfağı" temasıyla ve "Antalya'dan dünyaya" sloganıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca gastronomi ve lezzet tutkunlarını ağırladı.

Festivalin son günü, panel ve söyleşilerin yanı sıra workshop ağırlıklı bir programla ziyaretçilerle buluştu.

Düzenlenen üniversitelerarası yemek yarışmasına, Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Yarışmayı, "Yeni Dünya Dolması", "Mutancana Sarma" ve "Keçiboynuzlu Baklava" ürünleri ile Akdeniz Üniversitesi öğrencileri kazandı.

"Festivalimiz büyüyerek devam edecektir"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, workshoplar sonrası ünlü şeflere plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuncer, festivale gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Antalya'da 3 gün boyunca lezzet dolu günler yaşadıklarını belirten Tuncer, "Gerek vatandaşlarımızın gerek şeflerimizin bizlere verdiği destekten dolayı çok mutlu olduk. Halkımız bu festivale ilgi gösterdikçe, gastronomi festivalimiz büyüyerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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