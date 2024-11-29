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Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

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Antalya'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Valilik, saha taramalarının devam ettiğini açıkladı.

Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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