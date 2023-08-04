Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum

Antalya yaklaşık 34 gündür su olmamasına sinirlenen bir vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasına giderek "Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum" sözleriyle isyan etti.

Antalya'da ikamet eden bir vatandaş, 34 gündür evinde su olmadığı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını bastı.

"TUVALETE GİREMİYORUM"

Yetkililere sitem eden mağdur vatandaş "Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum." dedi.

BİDONLARI FIRLATTI

Getirdiği bidonları sağa sola fırlatan şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.