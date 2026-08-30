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Manavgat'ta Zafer Bayramı Rafting Heyecanı

Manavgat'ta Zafer Bayramı Rafting Heyecanı
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Manavgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Köprülü Kanyon'da düzenlenen rafting yarışına 5 botta 60 sporcu katıldı. Zorlu parkurlardaki mücadele sonrası dereceye giren takımlar kupalarını aldı, etkinlik Türk bayraklarıyla yapılan zafer konvoyu ile sona erdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında rafting yarışı düzenlendi.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tornado Rafting işbirliğinde Köprülü Kanyon'da yapılan yarışa, 5 botta 60 sporcu katıldı.

Renkli ve heyecan dolu anların yaşandığı yarışta, sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Yarış sonrası dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Etkinlik, sporcuların Türk bayraklarıyla Köprüçay'da oluşturduğu zafer konvoyu ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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