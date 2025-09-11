Haberler

Antalya'da 3 Araçlı Kaza: 3 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belek turizm merkezi yolunda meydana gelen 3 araçlı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Belek turizm merkezi yolunda dün saat 19.00 sıralarında özel bir hastanenin hasta nakil aracının da aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve araçların çekilmesi sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

