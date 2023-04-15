Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde İncekum Mahallesi'nde 29 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyrukluları yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmaya çalışan B.A, F.Ö. ve H.S. ise kaçtıkları sürat teknesi ile Antalya İl Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Serik'te gözaltına alındı.

Suriyeliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yapılan tebliğin ardından serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi.