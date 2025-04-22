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Antalya'da 23 Nisan Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Antalya'da 23 Nisan Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Törene yerel yöneticiler ve sağlık kuruluşundan temsilciler katıldı.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "23 Nisan'ın renkleriyle geleceği çiziyoruz" resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anatolia Hospital iş birliğinde "sanatın iyileştirici gücü" sloganıyla ilk okul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi.

Yarışmada, Mavi Akdeniz Koleji öğrencisi Yiğit Yıldız birinci, Serik Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Elif Kaz ikinci, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Eylül Beyza Şeker de üçüncü oldu.

Hastanede gerçekleştirilen törende, öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkan V. Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, Anatolia Hospital Aspendos Hastane Direktörü ve Başhekimi Dr. Tolga Dinmezel ile davetliler katıldı.

Ödül töreni müzik dinletisiyle sona erdi.

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Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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