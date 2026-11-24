Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen 10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'nda "Asırlık Gece" filminin galası gerçekleştirildi.

Beldibi'ndeki bir otelde düzenlenen buluşmaya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Öğretmenler Günü'nü sabah kutladıklarını, burada şehit öğretmenleri andıklarını, aynı günün akşamında da 15 Temmuz şehitlerini andıklarını, değerli aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Şehit aileleriyle her yıl aile buluşması gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, "Her yıl da Antalya'da ailemizin fertleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bunun gururunu yaşıyorum, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunu hazırlamak gerçekten emek istiyordu. Bu emeği veren İsmail Hakkı Turunç başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her yıl burada toplanıyoruz ve hasret gideriyoruz." dedi.

Şahin, şehit yakınlarının her ferdini aileden biri olarak gördüklerini anlatarak, şehitlerin görevlerini yaptıklarını, bu sayede bu milletin hiçbir zaman yıkılmayacağını vurguladı.

"Bu milleti yenemezsiniz"

Çanakkale Harbi sırasında yaşanan bir olaya değinen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir Le Monde muhabiri cephe gerisindeki zorlukları göstermek için Çanakkale'ye geliyor. Cephe gerisinde, tam da liman bölgesinde üç tane çocuk görmüş. Çocuklar başlarından aşağıya bir çuval geçirilmiş, çuvalı da iple bağlamışlar. O kadar fakirler ki çocukların giyecek kıyafetleri yok, sadece çuval giymişler. Üzülüyor, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Çocuklar diyor ki 'Annemiz öldü, babamız şehit oldu, bize nenemiz bakıyor.' O arada nene kapıdan başını çıkarıyor, diyor ki 'Mücahit, Mansur, Muzaffer gelin yavrum çorba yaptım, içersiniz.' Soruyor 'Ne dedi?' diyor, 'Çocukların ismini söyledi Mücahit, Muzaffer, Mansur.' O zaman ülkesine döndüğü zaman şöyle manşet atıyor Le Monde'da: 'Bu milleti yenemezsiniz', biz 15 Temmuz'da da onu gösterdik, bu milleti yenemezsiniz, bizi sindiremezsiniz, bu bayrağı da indiremezsiniz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu ise 10. geleneksel 15 Temmuz Şehit Aileleri Buluşması vesilesiyle aynı çatı ve aynı gönül bağı altında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Milletlerin tarihinde öyle geceler olduğunu, o gecelerde gösterilen iradenin bir ülkenin kaderini yeniden yazdığını anlatan Tarıkdaroğlu, "15 Temmuz gecesi aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiş olduğu bir gecedir. O gece kadın erkek, genç yaşlı demeden meydanlara koşan milletimiz tankların, topların, mermilerin karşısında imanıyla, cesaretiyle ve vatan aşkıyla dimdik durmuştur." diye konuştu.

Tarıkdaroğlu, o gece ortaya konulan o eşsiz duruşun yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edilmesi değil, aynı zamanda bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğinin, milli iradenin üstünde hiçbir gücün bulunmayacağının en gür sesi olduğunu vurguladı.

"Her daim başımızın tacı, gözümüzün nurusunuz"

"Her bir şehit annesi, babası, eşi, evladı ve kardeşi bu milletin onur nişanesidir." diyen Tarıkdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her daim başımızın tacı, gözümüzün nurusunuz. Milletimiz için 15 Temmuz unutulmayacak bir kahramanlık destanıdır. Ancak sizler için tabii ki o gece çok daha içten bir anlam taşıyor. Çünkü milletimizin kahraman olarak tanıdığı her bir şehidimiz sizin hayatınızın en kıymetli parçasıydı. Bugün aziz şehitlerimizin isimlerini gururla anarken o isimlerin ardındaki hayatları da hatırlıyoruz. Bir annenin, bir babanın evladı için kurduğu hayalleri, bir eşin paylaştığı yılları, bir kardeşin büyüdüğü günleri, bir evladın babasını ya da annesini yanında görmek istediği nice anları ve elbette geride kalanların gösterdiği o büyük metaneti. Bu vakur duruşunuz hepimizde çok derin bir saygı uyandırıyor. Hiçbir teşekkür, hiçbir minnet ifadesi sevdiklerinizin yerini asla dolduramaz."

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 253 şehidi rahmetle, minnetle yad ettiklerini, 1071 Malazgirt Savaşı'nda nasıl kefen giyilerek düşmana karşı çıkıldıysa 15 Temmuz'da da ayrı iradeyle tanklara, uçaklara karşı çıktıklarını vurguladı.

"Asırlık Gece" filminde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e hayat veren oyuncu Rüzgar Aksoy da buluşmaya katıldığında, yetim kalmış çocukları, eşlerini, evlatları, kardeşlerini kaybeden insanları gördüğünde çok duygusallaştığını anlattı.

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçtiğini kaydeden Aksoy, "İnsanları yüzü gülse de gözlerinin derinliklerinde kalp kırıklıklarını görüyorsunuz. Gerçekten benim için bu kadar kahramana sahip bir kitlenin içinde olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından film gösterimi yapıldı. Bazı şehit aileleri film gösterimi sırasında gözyaşı döktü.

Kaynak: AA