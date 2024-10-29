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Antalya'da 101. Yıla Özel Cumhuriyet Sergisi Açıldı

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Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen '101. Yıla Özel 101 Eser Cumhuriyet Sergisi', sanatseverlerle buluştu. Kepez Belediyesince DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide 79 sanatçının eserleri sergilendi.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "101. Yıla Özel 101 Eser Cumhuriyet Sergisi" sanatseverlerle buluşturuldu.

Kepez Belediyesince DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, 79 sanatçının 101 eseri yer aldı.

Ressam Zübeyde Yavuz'un küratörlüğünde düzenlenen sergide, Almanya ve Londra ile Türkiye'nin dört bir yanından katılan sanatçıların eserleri sergilendi.

Vali Hulusi Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü gurur ve onurla kutladıklarını söyledi.

Kentin her köşesinde Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını anlatan Şahin, "Antalya'daki her birey Cumhuriyet'i yaşatmak için elinden geleni yapıyor, bu bize gelecekle ilgili ümit veriyor. Cumhuriyet'in emin ellerde olduğunu görüyoruz. Toros dağlarındaki çadırlarda ocağı tüten Yörük'lerin torunları, bu kutlamayı başarıyla yerine getiriyorlar." dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü birbirinden güzel eserlerin yer aldığı özel bir sergiyle taçlandırdıklarını vurguladı.

Sadece inancı ve heyecanı olan insanlar tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmanın herkesin boynunun borcu olduğunu anlatan Kocagöz, milli bayramların Kepez'de daha coşkulu kutlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin gezdiği sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

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