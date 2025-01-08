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Antalya'da 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Düzenleniyor

Antalya'da 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Düzenleniyor
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HOTED tarafından düzenlenen olimpiyatlar, uluslararası katılımcılarla birlikte konaklama sektörüne yönelik yetenekleri sergilemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmalar, hız, standart ve yaratıcılık temelinde dört kategori üzerinden yapıldı.

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenleniyor.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) kapsamında organize edilen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 5 otelden 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı.

Organizasyonda yarışmacılar, "hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı", "havlu origami", "basket atma" ve "mumya adam" olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.

Zamanla yarışan ekiplerin heyecanlı anlar yaşadığı yarışmada renkli görüntüler oluştu.

Organizasyonda "havlu origami" kategorisinde yarışmacılar Atatürk, Türk bayrağı ve Anıtkabir, Karadeniz yöresi ve hayvan figürlerinin ön planda olduğu konseptleri jürilerin beğenisine sundu.

Bir ekibin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısına hazırladığı yatak dikkati çekti.

"Mumya adam" dalında ise yarışmacılar, Alanya yöresel kıyafetleri, kadına şiddet ve kadın cinayetleri, mumya ve plaja giden kadın konsepti hazırladı.

Yalova Uygulama Oteli'nin birincilik elde ettiği yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Hedefimiz yarışmalarla gençleri turizme kazandırmak"

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, AA muhabirine, organizasyonda dün 8 farklı seminer programının gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarışmaların ilk gününün oldukça keyifli geçtiğini anlatan Yeni, "Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz olimpiyatlarımızda, otellerimiz ve okullarımız olmak üzere 2 gün üst üste yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Buradaki asıl hedefimiz yarışmalarla gençleri turizme kazandırmak ve farkındalık yaratmak. Her yıl biraz daha üzerine koyarak ilerliyoruz. Sektörde kaybedilen personellerin yerine ne kadar daha fazla kazanabiliriz diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

Yeni, olimpiyatlar sayesinde 10 yılda sektöre çok sayıda personel kazandırdıklarını vurguladı.

Yarışmalarda yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların yer aldığını belirten Yeni, "Her yıl yurt dışından iki ülke katılıyor. Bu yıl Türkmenistan'dan yarışmacılarımız var. Yurt içinden yaklaşık 10 okulumuz katılıyor. Ordu, Denizli ve Pamukkale gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerden yarışmacılarımız geliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni, yarışmalarda dereceye girenlere otel tatilleri, tam altın gibi çeşitli hediyeler verdiklerini kaydetti.

Organizasyon yarın, turizm okullarının yarışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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