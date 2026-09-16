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Antalya- Çayda toplu balık ölümüne inceleme

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ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Oba Çayı'nda toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Oba Çayı'nda toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi'nde bulunan Oba Çayı'nda dün çok sayıda balığın öldüğü ihbarı üzerine bölgeye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi zabıta ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Balık ölümlerinin Oba Çayı'na bağlanan dereye atık su bırakılmasından kaynaklandığı iddia edildi. Çaydan ve balıklardan numune alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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