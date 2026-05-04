Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 2'nci duruşma

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu, 41 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması başladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

3'ü tutuklu 41 sanığın yargılamasına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulunurken, önceki gün farklı suçtan tutuklanan Mehmet Okan Kaya, Zuhal Böcek ve Yasin Yellice SEGBİS'le duruşmaya bağlandı. Duruşmada daha önce savunma yapmayan sanıklar, suçtan zarar gören mağdurlar ve tanıklar dinlendi.

'ZUHAL BÖCEK'İN HESABINA 900 BİN LİRA BORÇ GÖNDERDİM'

Dava kapsamında tutuksuz sanık Çağrı G., "Gökhan Böcek'e verdiğim para tamamen borçtur, 'Ben paramı alırım' diye düşündüm. 1 ay sonra tekrar borç talebinde bulundu, Zuhal Böcek'in hesabına 900 bin lira borç gönderdim. Eylem 14 kapsamında ise Gökhan beni İsmail Bey ile tanıştırdı, üç tane dükkan planlaması oldu, ödemesini kendi hesabımdan gerçekleştirdim. Dükkanlardan gelen kira bedelini savcılık hesabına ilettim. Olay dostluk ilişkisine dayanan, nereden geldiğini bilmediğim üç dükkanı kendi üzerime almamdan ibarettir. Muhittin Böcek dükkanlar için para ödedi mi bilmiyorum"

dedi.

Suçtan zarar gören mağdur Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Şikayetçi değilim. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Davaya da katılmak istemiyorum" diye konuştu.

'GÖKHAN PARAYI İSTERKEN BABASININ HABERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Gökhan Böcek'in seçim öncesi yanına geldiğini kaydeden mağdur Yusuf Yadoğlu "Eylem 1'de seçimlerden önce Gökhan Böcek yanıma geldi, destek istedi. 8,5 milyon lira para ödemesi yaptım. Muhittin Böcek'i de 'Gökhan para istiyor' diye aramadım. Bana da Muhittin Böcek'in oğlu olduğu için geldi. Gökhan parayı isterken babasının haberi olduğunu da söyledi. Muhittin Böcek'le hakedişlerimi almam konusunda anlaşınca destek verdim. Sonra peyderpey ödemeler yapıldı" dedi.

'VERDİĞİM 30 MİLYON LİRAYI BELGELENDİRMEDİM'

Gökhan Böcek'e 30 milyon lira borç verdiğini de kaydeden Yadoğlu, "Gökhan Böcek ofisime geldi. Eşi ile ayrılacağını ve daire alması gerektiğini söyledi. Ben de neye istinaden 30 milyon vereceğimi söyledim. Gökhan kendi dairesini satınca vereceğini söyledi. Daireyi aldım. 'Babamın bilgisi dahilinde geliyorum' dedi. Ben de ödemeyi yaptım. Dairesinin nerede olduğunu ya da borcu nasıl vereceğini bilmiyordum. Birkaç kez daireyi satıp satmadığını sordum. Olumsuz yanıt aldım. Zaten kısa bir zaman sonra bu soruşturmalar başladı. Verdiğim 30 milyon lirayı belgelendirmedim. Ödeyeceğini taahhüt edince verdim. Ben belediye ile iş yapıyorum. İş yaptığım insanlarla karşı karşıya gelmek istemem. Belediye ile ters düşmek istemedim, alacaklarımın gecikmesini de istemem. Eylem 3'te ise Gökhan'ın boşanma aşamasında 85 milyon lira parayı verdiğini söyleyen Bülent Çeken'dir. Bülent, '85 milyon lirayı verdim' dedi. O gün de adliyede boşanma işleminin yapıldığı gündü, muhabbet esnasında kendisi söyledi" dedi.

Suçtan zarar gören sıfatıyla duruşmaya katılan ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Sezgin Köysüren, "Güneş Mahallesinde inşaat yapmaktayım. Yapı ruhsatı alamıyorduk, 5 parseli belediyeye yaptım, 3 parseli kendime aldım. İşlerimde aksama vardı. Serkan bey, 6 dükkandan 5'sini Muhittin Böcek'e, 1 tanesini kendine istedi. 2024 seçimi öncesi fatura üzerinden ödeme yapılmasına ilişkin ise 500 bin lira ödeme yaptım. Serkan bey aradı, 'Destek olmamız, yalnız bırakmamamız lazım' dedi, 475 bin lira verdim. Şikayetçiyim" dedi.

İfadelerin ardından duruşmaya ara verildi.

