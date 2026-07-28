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Manavgat'ta muhtarlarla altyapı toplantısı

Manavgat'ta muhtarlarla altyapı toplantısı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda, ilçedeki altyapı çalışmaları ve yerel ihtiyaçlar ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda, ilçedeki altyapı çalışmaları ve yerel ihtiyaçlar ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in katıldığı toplantıya, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de iştirak etti.

Toplantıda konuşan Özdemir, Manavgat'ın turizm ve tarım açısından stratejik öneme sahip bir ilçe olduğunu belirterek, 2019'dan bu yana ilçeye Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) aracılığıyla 5 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerine rağmen saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Özdemir, özellikle sivrisinek ve diğer vektörlerle mücadele çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi.

Özdemir, ilçede içme suyu ve arıtma tesisi yatırımlarının sürdüğünü, itfaiye filosuna 58 tam donanımlı yeni aracın katılacağını belirterek, amaçlarının muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sahadaki ihtiyaç ve talepleri doğrudan dinlemek olduğunu ifade etti.

Toplantı, Özdemir'in konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Basına kapalı bölümde Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilçedeki altyapı ve saha çalışmalarına ilişkin talep ve önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA
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