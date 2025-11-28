Haberler

Antalya Bilim Üniversitesi ve Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü

Antalya Bilim Üniversitesi ve Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü
Antalya Bilim Üniversitesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün ardından gençlere yönelik eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenlenecek.

Antalya Bilim Üniversitesi, İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Bilim Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen törende konuşan rektör Prof. Dr. Semih Ekercin, bağımlılıkla mücadelede protokolün ardından hızlı bir şekilde eyleme geçeceklerini belirtti.

Gençlerin bağımlı hale gelmeden alınması gereken tedbirlerin önemine dikkati çeken Ekercin, "Bağımlılık olmasına neden olan konu nedir? Bağımlılık hangi boşluğu dolduruyor? Oraya girmemiz gerekiyor. Mevcut problemi çözerken farklı yöntemler bularak o boşluğu doldurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizle ilgili özellikle kültürel, spor, müzik faaliyetlerini gençlerin seveceği şekilde sunulması gerekiyor." dedi.

İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Ahmet Uzun ise toplum sağlığı, aile bütünlüğü ve gençlerin geleceği açısından protokolün önemli olduğunu dile getirdi.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan da tüm dünyada bağımlılık konusunda yükselen bir dalga olduğunu, Türkiye'nin de bu konuda görmezden gelinecek bir durumda olmadığını ifade etti.

Her bir genci bir vatan toprağı gibi gördüklerini aktaran Özcan, "Kaybedilecek bir vatan toprağımız, bir insanımız bile yoktur. Bağımsızlık seferberliğini en ince kılcal damarlara kadar yaymalıyız." diye konuştu.

Protokol ile eylem planı hazırlanarak üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik eğitim programları, bilinçlendirme toplantıları, farkındalık kampanyaları, akademik etkinlikler ve saha çalışmalarının yapılarak bağımlılıkla mücadelede daha bütüncül, sistematik ve sürdürülebilir bir model oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
