Antalya Alanya'da otomobil demir bariyere saplandı, sürücü yaralandı

Antalya Alanya'da otomobil demir bariyere saplandı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde Doğu Çevre Yolu'nda 06 RAB 86 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı. Bariyere saplanan otomobilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kestel Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde 06 RAB 86 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyere saplanırken, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA