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Antalya AFAD kaza kırım ekipleri COP31 boyunca 7 gün 24 saat görev yapacak

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Antalya İl AFAD, COP31 süresince ulaşım güzergahlarında görev yapacak kaza kırım ekiplerini 7 gün 24 saat teyakkuzda tutuyor. Ekipler, olası trafik kazalarında araç içinde mahsur kalanları kurtarmak ve olay yerinde teknik müdahaleyi koordine etmek için hazır bekliyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ulaşım güzergahlarında görev yapıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zirve süresince ulaşım güzergahlarında meydana gelebilecek trafik kazalarına müdahale etmek amacıyla Kaza Kırım ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

Ekiplerin, organizasyon boyunca 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Olası trafik kazalarında araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması, olay yerinde gerekli teknik müdahalenin gerçekleştirilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla personel, araç ve ekipmanlarla hazır bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, COP31 süresinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla görevin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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