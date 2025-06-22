Antakya Ortodoks Kilisesi'nde İzleme Günü Etkinliği Düzenlendi

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde İzleme Günü Etkinliği Düzenlendi
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Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda düzenlenen 'izleme günü' etkinliği, hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirildi. Piyanist Renan Koen'in resitali ve öğrencilerin bale gösterisi ile sona eren etkinlikte, kilisenin yeniden inşası için kararlılık vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda "izleme günü" etkinliği yapıldı.

Dünya Anıtlar Fonu (WMF) ile Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfınca merkez Antakya ilçesindeki kilisenin avlusunda düzenlenen etkinlik, depremlerde hayatını kaybedenlerin anılmasıyla başladı.

Etkinlikte piyanist Renan Koen resital verdi ve Hatay Akademi Orkestrası sahne aldı.

Öğrencilerin bale gösterisiyle tamamlanan etkinlikte konuşan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, kentin depremlerde ağır yıkım yaşadığını hatırlattı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yeniden inşası için kararlı olduklarını belirten Hurigil, şöyle konuştu:

"Kadim şehrin kalbinde ve merkezinde bulunan, tüm insanlığa kapısı her daim açık olan, birlikte inşa edeceğimiz bu kutsal anıt sadece bir taş yapı değil, atalarımızın bizlere bıraktığı bir kültürel miras, anılarımızın ve geçmişimizin anımsanacağı, geleceğe dair umutlarımızın yeşereceği, inancımızın ve değerlerimizin ortak simgesi olacaktır. Antakya'nın tarihi dokusunu ayağa kaldırmak ve geleceğe umut olmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, şehrin kültürel mirasına dikkati çekmek adına büyük önem taşımaktadır."

Hurigil, desteklerinden dolayı WMF'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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