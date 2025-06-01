Antakya Medeniyetler Korosu ve Karsu'dan Depremzedelere Destek Konseri

Antakya Medeniyetler Korosu ve Karsu'dan Depremzedelere Destek Konseri
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Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Karsu, Hollanda'nın Lahey kentinde deprezmenzedeler yararına düzenlenen konserle duygusal anlar yaşattı. Konserde depremde hayatını kaybedenler anılırken, elde edilen gelir depremzedelere gönderilecek.

Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Karsu, depremzedeler yararına Hollanda'nın Lahey kentinde konser verdi.

Orontes Vakfı tarafından Lahey'de bir tiyatro salonunda organize edilen konserde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar anıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren Antakya Medeniyetler Korosu, Lahey'de müzikseverlerle buluştu.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyen müzikseverler, seslendirilen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Depremzedeler yararına konser veren koro, depremde maddi ve manevi yardım eden Hollanda'ya teşekkür etmek için Hollandaca şarkı seslendirdi.

Depremlerde memleketi Hatay'da 16 yakınını kaybeden sanatçı Karsu da koroyla beraber sahneye çıktı.

Karsu, depremin ardından seslendirdiği türküleri müzikseverlerle birlikte söyledi.

Konsere, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal da katıldı.

Konserde elde edilen gelir, Karsu Vakfı aracılığı ile depremzedelere gönderilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
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