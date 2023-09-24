Antakya'da İş Makinesi Kazası: 3 İşçi Hafif Yaralı Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir ekskavatör operatörü hayatını kaybetti. Kazada 3 işçi ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından 'Enkaz altındayım canım belki başka bahara' notuyla paylaşım yapan operatörün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
3 İŞÇİ HAFİF YARALI KURTARILDI
Hatay'ın Antakya ilçesi bağlı Odabaşı Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 katlı binanın yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybeden ekskavatör operatörünün Berkay Ten olduğu belirlendi. Ten'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, enkazdaki 3 işçinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
2 TEMMUZ GÜNÜ 'ENZAKDAYIM' PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Olayda hayatını kaybeden ekskavatör operatörü Ten'in geçen 2 Temmuz günü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafının altına 'Enkaz altındayım canım belki başka bahara' yazılı not yazdığı görüldü.