Antakya'da İş Makinesi Kazası: 3 İşçi Hafif Yaralı Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir ekskavatör operatörü hayatını kaybetti. Kazada 3 işçi ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından 'Enkaz altındayım canım belki başka bahara' notuyla paylaşım yapan operatörün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.