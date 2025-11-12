Antakya'da İnşaatta Toprak Kayması: Bir İşçi Kurtarıldı

HATAY'ın Antakya ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu vücudunun alt kısmı göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu ismi açıklanmayan bir işçinin vücudunun alt kısmı, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.