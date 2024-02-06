Antakya'da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
DEVA Antakya Belediye başkan adayı Uğur Çakılı, Antakya ilçesindeki evlerinde bulunan güvenlik kamerası kaydını paylaştı. Depremin ardından binanın ağır hasar aldığını belirten Çakılı, deprem anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde büyük hasara yol açan 6 Şubat depremlerine yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Antakya Belediye başkan adayı Uğur Çakılı, depreme yakalandıkları Antakya ilçesindeki evlerinde bulunan güvenlik kamerası kaydını sosyal medya hesabından paylaştı. Depremin ardından binanın ağır hasar aldığını kaydeden Çakılı, "Yüzyılın felaketi 6 Şubat depreminde ikamet ettiğimiz apartmanımızın kamerasından deprem anı. 365 gündür evimizden uzağız" ifadelerini kullandı.