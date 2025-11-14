Haberler

Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü Haber Videosunu İzle
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, annesi ile gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği 69 yaşındaki Yusuf Aygül'ü sokak ortasında 22 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay aynı cep telefonu kamerasına yansırken, şahsın yaşlı adamı yerde hareketsiz yatmasına rağmen bıçakladığı görüldü.

  • Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü 22 bıçak darbesiyle öldürdü.
  • Olay, Antalya'nın Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
  • Gökay S., suç aleti bıçakla yakalanıp gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Gökay S. (36), annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü (69) 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

YAŞLI ADAMI SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

"ANNESİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ"

Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Gökay S.'nin annesi Meral S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.

Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

KAN DONDURAN OLAY KAMERADA

Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Gökay S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül'ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.