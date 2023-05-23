Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı

ISPARTA'nın Edirdir ilçesinde hemşire eşi Selver Bulut'u (49) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Mustafa Bulut'un (67) oğlu C.B., mahkeme başkanına asıl mağdurun babası olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.

ISPARTA'nın Edirdir ilçesinde hemşire eşi Selver Bulut'u (49) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Mustafa Bulut'un (67) oğlu C.B., mahkeme başkanına asıl mağdurun babası olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Olay, 11 Aralık 2022 günü saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa Bulut hakkında 'kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

İşitme sorunu olan ve duruşma salonunda söylenenleri güçlükle duyan sanık Mustafa Bulut, savunmasını avukat aracılığıyla yapmak istediğini, bu nedenle süre verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul edip, duruşmanın ertelenmesine hükmetti.