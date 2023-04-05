Annesini boğan sanık susma hakkını kullandı, babası ve ağabeyi şikayetçi olmadı

BURSA'da, annesi Yıldız Yazıcı'yı (45) iple boğarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı (24), ilk duruşmada susma hakkını kullandı. Babası Adem Yazıcı ve ağabeyi Anıl Yazıcı ise sanıktan şikayetçi olmadı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız Yazıcı ve oğlu Halil İbrahim Yazıcı'nın yaşadığı daireden gelen gürültüyü duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, boynunda ip olan Yıldız Yazıcı'yı dairenin girişinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yıldız Yazıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Halil İbrahim Yazıcı, "Annemle anlaşamıyorduk. Ben, Samsun'a taşınmak istiyordum. O ise bu teklifime karşı çıkıyordu. Bu yüzden tartıştık. Elime geçirdiğim iple kendisini boğdum" dedi. Mahkemeye çıkarılan Yazıcı, tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanığa 'akıl hastalığı' yönünden rapor alınması için belirlenen randevu tarihinin beklenmesine ve tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.