Annesi ve kız kardeşini eve kilitleyip, yangın çıkardı! Mahallede büyük panik İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.A. adlı şahıs, annesi ve kız kardeşini içeri kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Anne ve kız kardeş, komşuların kapıyı kırması sayesinde kurtuldu. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı. B.A.'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. B.A., annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A.'yı içeri kilitleyip, evi ateşe verdi. KADES'LE YARDIM İSTEDİLER Ç.A. KADES uygulamasını kullanarak yardım isteyince, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kapıyı kıran komşuları anne-kızı kurtardı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, polis, şüpheli B.A.?yı gözaltına aldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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