Annem Hep Derdi ki! Tiyatro Oyununun Galası Gerçekleşti

Tiyatrokare tarafından sahnelenen "Annem Hep Derdi ki!" adlı tiyatro oyununun galası, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyunu uyarlayan ve yöneten Nedim Saban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların aileleriyle ve özellikle anneleriyle yaşadıkları üzerinden oyunu uyarlamaya çalıştıklarını, gala gösterimi konseptini de anne kurabiyesi ikramı ile zenginleştirdiklerini söyledi.

Ekibin oyunun sahnelenmesi için çok emek verdiğini vurgulayan Saban, "Hakikaten herkes çok emek verdi. Benim de istediğim bir oyun oldu, çok keyif aldım." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Aziz Sarvan, Amerika'dan Türkiye'ye göç etmiş bir kızın babası rolünde sahneye çıktığını belirterek, "Karakterimin adı Kamuran, yaşadığı şeylerden dolayı insanlara küsmüş, bunun için aletlerle dostluk kuran, onlarla konuşan, biraz uçuk, absürt bir tip." dedi.

Çok özel bir ekiple çalıştıklarına işaret eden Savran, "Herkes çok çalışkan bir kere ve herkes tiyatro kökenli. Yani kulisimiz tiyatro kokuyor, bu çok alışılmadık bir şey. Çok iyi bir ekip olduk artık sahnede kimin ne yapacağını nasıl davranacağını çok iyi biliyoruz. Neşeli bir ekibiz, dostluk içinde seyirciyle bu akşam buluşacağız, onları kucaklayacağız, onlar da bizi kucaklayacak." diye konuştu.

"Oyun bize unuttuğumuz şeyleri hatırlatıyor"

"Kentsel" isminde bir apartman görevlisini oynayan Aşkın Şenol da "Bu sene oynadığım bütün oyunlarda apartman görevlisini canlandırıyorum, şaka değil gerçek. Biraz fırsatçı, kendi kazançlarının peşinde olan ve bu Amerika'dan gelen çiftimizi neredeyse geldiklerine pişman edecek olan bir karakter. Bütün bunlar tabii büyük bir neşe kaynağı bir eğlence. Seyircinin çok takip ettiği, aslında hepimizde olan bizim o eski değerlerimiz, anneye, babaya saygı. Annelerin babaların söylediklerine itiraz etsek bile sonunda onlar haklı çıkar ya işte böyle bir çizgisi var oyunun. Bu da aslında bizim unuttuğumuz şeyleri birazcık hatırlatıyor bize. Dünyadan farklarımızdan biri bu çünkü. Biz annemizi babamızı dinleriz aslında, dinlemiyormuşuz gibi yaparız ama dinleriz." değerlendirmesini yaptı.

Provaların işin gereği olarak her zaman biraz zorlu geçtiğini belirten Şenol, "Bizim işimizin de zor kısımları bu, bir sürü ezberlememiz gereken şey, bir sürü ilişki, bir sürü bağlantı vardır ve biz her gün her provada yeniden bunları kurmaya çalışırız ama işimizin zevkli tarafı da budur." dedi.

Oyuncu Çiçek Dilligil, Sinop'tan oğlunun yanına gelen bir anneyi oynadığını anlatarak, "Kudret karakteri, oğlu evlenme teklifi yaparken yanında olmak ve yeni evine yerleşmesine yardım etmek için geliyor. Çok iyi niyetli, biraz saf, eğlenceli, telaşlı, biraz titiz ve temizlik hastalığı olan tam aslında Anadolu'nun bağrından kopmuş bir anne, erkek annesi." ifadesini kullandı.

Bütün dünyanın içinde bulunduğu bir hikayenin oyunda anlatıldığını vurgulayan Dilligil, "Çünkü idealizmden bahsediyor, gençlerin idealist olmalarından bahsediyor. Ülke değiştirmiş, gitmiş gençlerin yurt dışında okumuş ama ülkelerine gelip ülkeleri için bir şey yapma derdine düşmelerini anlatıyor. Artık bu hayatın çok karmaşa içinde olduğunu anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk günden başlayan bir bağ oluştu aramızda"

Oyuncu Ecmel İs, kızın annesi Cihangül karakterini oynadığına işaret ederek, "Bürokrat bir aileyiz, biraz otoriter ve aslında her şeyi kontrol altına alan bir anneyi canlandırıyorum. Provalarımız gayet güzel geçti, 1,5 ay çalıştık beraber. İlk günden başlayan bir bağ oluştu aramızda, bu da bizim için sahnede çok artı oluyor. Her zaman birbirimizi göz kontağıyla bile anlayabiliyoruz. Bu, oyuncu için bulunmaz bir nimet." ifadesini kullandı.

Oyuncu Dilara Mücaviroğlu ise deneyim tasarımcısı Işıl karakterini oynadığı için çok heyecanlı olduğunun altını çizerek, "Bugün için ayrıca çok mutluyum. Ustalarımla aynı sahnede olmak benim için inanılmaz bir duygu, paha biçilmez, çok mutluyum." diye konuştu.

Tiyatrokare tarafından sahneye konulan aile komedisi "Annem Hep Derdi ki!", dünyada iyiliğin halen geçerli bir çözüm olduğunu ve aile içi sorunların, kuşaktan kuşağa geçen, aslında eskimiş gibi görünen yaşam deneyimleriyle çözülebileceğini konu alıyor.

Katherine Di Savino tarafından yazılan, Servet Aybar'ın çevirdiği, Nedim Saban'ın uyarlayarak sahnelediği komedi oyununda Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan, Dilara Mücaviroğlu, Ecmel İs, Mert Aykul, Aşkın Şenol rol alıyor.

Dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Gizem Özkan, ışık tasarımı Batuhan Sezer'e ait olan oyunun yönetmen yardımcıları Güney Tinin, Zeynep Belber, tasarım yardımcısı ise Lal Menase.