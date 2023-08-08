Annelerin umutlu bekleyişi devam ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti, etkisini sürdüren 'Basra' sıcaklarına rağmen kararlılıkla devam ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin 436'ıncı gününde de eylemlerini 'Basra' sıcaklıklarına rağmen kararlılıkla sürdürüyor. 12 yıldır oğlu Mehmet Tokay'ın yolunu gözleyen Anne Sadiye Tokay, evladına dönmesi için çağrıda bulundu. 2011 yılında PKK terör örgütünün oğlunu kandırarak dağa götürdüğünü öne süren Tokay, '50 derecenin altında evlat nöbetimize devam ediyoruz. Bu hain terör örgütü bizlerden ne istiyorlar. Bizim evlatlarımızı kandırıp neden dağa götürdüler? Biz, sonuna kadar burada evlat nöbetimizi tutacağız ve evlatlarımızı söke söke alacağız. 42 evladımız gelip ailesine kavuştu. Bizde burada bir umutla bekliyoruz. Allah'ın izni devletimizin gücü ile çocuklarımızı alacağız. Oğluma artık gel 12 yıl bitti, 4 yıldır burada çadırın altında seni bekliyorum. Artık yuvana dön' dedi.