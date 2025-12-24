Haberler

Ukraynalı anne, 1 gün sonra oğlunun düştüğü balkondan düşüp öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 5 yaşındaki A.Y.Ö. balkondan düştükten sonra hayatını kaybederken, acılı anne Yulya Zahadan, oğlunun ölümünden bir gün sonra aynı yerden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 8'inci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki A.Y.Ö.'nün Ukraynalı annesi Yulya Zahadan (45), olaydan bir gün sonra aynı balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi 3104 Sokak'ta meydana geldi. Pazara gitmek için evden çıkan annesi Yulya Zahadan'a bakmak isteyen A.Y.Ö., 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı.

Oğlunun ölümünün ardından büyük acı yaşayan Yulya Zahadan, dün saat 13.00 sıralarında aynı balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Zahadan da kurtarılamadı. Oğlunun ölümünün ardından yakın çevresine, "Onsuz yaşayamam" dediği iddia edilen Zahadan'ın ölümüyle ilgili polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından anne-oğulun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
