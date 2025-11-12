Haberler

Anne ve Oğulun Cansız Bedenleri Bulundu, Cep Telefonu Hala Kayıp

Anne ve Oğulun Cansız Bedenleri Bulundu, Cep Telefonu Hala Kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenleri bulundu. Arama çalışmaları sırasında annenin cep telefonuna ulaşılamadı. Jandarma ekipleri geniş bir alanda delil arama faaliyetlerine devam ediyor.

CEP TELEFONU BULUNAMADI

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından ekipler bugün de bölgede delil arama çalışması yaptı. Anne Huriye Helvacı'nın kıyafetleri ve çantası, cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 25 metre uzaklıkta bulunurken, cep telefonuna ulaşılamadı. Jandarma Arama Kurtarma timleri hem kayıp cep telefonunu bulmak, hem de şüpheli bir ize ulaşma ihtimaline karşı geniş bir alanda tarama ve araştırma yaptı. Aramalarda Huriye Helvacı'nın telefonu henüz bulunamadı. Öte yandan anne ve oğlunun Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, işlemlerin ardından tekrar Kastamonu'ya götürüldü.

'KURTLAR, KUŞLAR YER GİTME DEDİM'

Huriye Helvacı'nın, oğlu Osman Yaşar ile birlikte 2 Kasım'da Bozkurt ilçe merkezindeki evinden çıkıp, 16 kilometre uzaklıktaki Köseali köyüne ulaştığında karşılaşıp konuştuğu Aysel Şahin, DHA'ya konuştu. Aysel Şahin, Huriye Helvacı'yı köyden olmadığı için tanımadığını söyleyerek, "'Hoş geldiniz, gelin bakalım buraya' dedim. 'Kime geldiniz, kime gittiniz' diye sordum. Telefona bakıyordu 'bir dur' dedi bana. Sonra geldi yanıma. Şuradan bir böğürtlen aldı çocuğuna verdi. 'Şifa olsun' dedi, 'helal et' dedi bana. Ben de 'helal olsun' dedim. Oradan gitti kendi çeşmeden su içti. 'Bu yol nereye gidiyor, Bozkurt'a gidiyormuş' dedi. 'Orası Bozkurt'a gitmez. Sen nereden geldin' dedim. 'Bozkurt'tan yürüyerek geldim' dedi. 'Ondan sonra yolda araba aldı' dedi. 'Sakın gitme, akşam ezanı okunacak' dedim. 'Biliyorum' dedi. 'İkindi okundu akşam ezanı okunacak' dedi bana. Hiçbir şey demedi. 'Ben kayboldum, bana yardım et'; bir şey demedi. Dese zaten ben dünden beri çok üzüldüm öldüğünü duyunca; dese ben muhtar çağırırdım. 'Bozkurt'a gidemiyorum; param yok, pulum yok' dese bana öyle yapardık. Sonra tekrar 'Bozkurt'a gideceğim' dedi. 'Neyle gideceksin?' dedim. 'Yürüyerek' dedi. 'Bu saatten sonra gidemezsin; kurtlar kuşlar yer' dedim. Ama dinlemedi, gitti. Bana bir süre sonra 'araba var yukarıda' dedi. Ben de öyle deyince inandım. Hiç böyle panik, korku bir şey yoktu, çok sakin bir kadındı. Hala gözümün önünde. Psikolojisi bozuk gibiydi; ama hiç anlamadım. Keşke anlasaydım" dedi.

'ÖLÜ BULUNMALARI ÇOK ÜZDÜ BİZİ'

Köseali Köyü Muhtarı Hasan Keçeci ise anne ve oğlunun 2 Kasım'da saat 17.00 sıralarında köye geldiğini söyleyerek, "Burada kadınlar görüyorlar kadını. Erkeklerden de cami imamı görüyor. Bu esnada kadın buradan kamera görüntülerinden çıkmış oluyor. Ama okuldan sonrası görünmüyor. Ölü bulunmaları gerçekten çok üzdü beni. Burada görenler 'Bu saat akşam üzeri bu çocukla gidilmez. Bozkurt'un yolu burası değil, burası İnebolu'ya gider. Seni kurt, ayı parçalar' diyorlar" diye konuştu.

'ORAYA NASIL İNDİLER ANLAMIŞ DEĞİLİM

Anne ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunmasına tanıklık eden köy sakinlerinden Hakkı Şahin ise "Dron ile tespit etmişler yerini. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Üzerini kapattılar. Oraya inmek çok zor. Ben çok şaşırdım. Komutanlar da şaşırdı. Hakikaten inmek zor, nasıl indiler anlamış değilim. Anneyi görmedim. Anne zaten sonra bulundu. Mavi montu vardı. 50-60 metre yüksekten aşağı uçmuş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, beyinsiz doğan çocuk 20 yaşında
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.