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Anne ve iki oğlu aynı okulda üniversite sınavına girdi

Anne ve iki oğlu aynı okulda üniversite sınavına girdi
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Amasya'da Elif Beyza Yılmaz, 27 yıl aradan sonra iki oğluyla birlikte YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girdi. Ailecek sınava katılan Yılmaz, oğullarının kendisine moral verdiğini söyledi.

AMASYA'da yaşayan Elif Beyza Yılmaz (46), oğulları Mustafa Talha Yılmaz (25) ve Kerem Yılmaz (19) ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) girdi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT için Amasya'da adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alındı. Adaylar arasında yer alan Elif Beyza Yılmaz da oğulları Mustafa Talha Yılmaz ve Kerem Yılmaz ile aynı okulda sınav heyecanını yaşadı. Lisans mezunu olan Mustafa Talha Yılmaz ile üniversite adayı kardeşi Kerem Yılmaz'ın anneleriyle birlikte sınava girmesi ilgi çekti. Sınav öncesinde okul bahçesinde bir araya gelen anne ve oğulları, birbirlerine başarılar diledi.

'OĞULLARIM MORAL VERDİ'

Yaklaşık 27 yıl sonra yeniden üniversite sınavına girdiğini söyleyen Elif Beyza Yılmaz, "İki oğlumla birlikte sınava giriyorum. Ailece deneyelim dedik. Lise mezunuyum. Çocuklar olunca hiç cesaret edemedim. Önce onları büyüttüm. Şimdi kendime de güveniyorum, denemek istedim. Çok güzel ve heyecanlı. Ben çok fazla çalışamadım, son anda karar verdim. Çocuklarım çok çalıştı. Onların heyecanını merak ediyorum. Ben daha sakinim. Oğullarım, 'Anne hep birlikte ailecek sınava girelim' diyerek bana moral verdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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