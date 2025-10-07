Anne Sütü ve Tamamlayıcı Beslenme Eğitimi Verildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle anne sütü ve tamamlayıcı beslenme eğitimi kapsamında 150 sağlık profesyoneline eğitim verildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, tıp fakültesi dönem 4 dersliğindeki eğitimde yaptığı konuşmada, anne sütünün bir canlının yaşamı boyunca ulaşabileceği en değerli ve en mükemmel besin olduğunu belirtti.

Doğumdan itibaren anne sütüyle beslenmenin bebeğin fiziksel ve psikolojik açıdan en doğru şekilde büyümesini ve gelişmesini sağladığını anlatan Kardaş, annenin de fiziksel ve ruhsal sağlığının böylece desteklendiğini kaydetti.

Anne sütüyle beslenmenin önemine dikkati çeken Kardaş, "Bu doğal ve güçlü süreç, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumun temelini atarken doğru kişilik örüntüleriyle toplumsal huzurun ve dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlar. Sağlık ordusu olarak bizlere düşen en önemli görev, her fırsatta anne sütünün gücünü ve biricikliğini vurgulamak, toplumu anne sütüyle beslenme konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmaktır." ifadelerini kullandı.