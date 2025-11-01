Haberler

Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor

Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan ve tedavinin ardından doğan bebek, "akıllı çorap" cihazıyla oksijen seviyesi ve kalp atış hızı her an takip ediliyor.

Duygu Çağlar, 22 haftalık hamileyken bebeğine kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bebeğin tedavisine bu dönemde anne karnında başlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Öykü Tosun ile İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden perinatolog Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir, anne ile bebeğe 90 gün yoğun bir tedavi uyguladı.

Başarılı tedavinin ardından hayata "merhaba" diyen bebeğe Aras ismi konuldu.

Şimdi 3,5 aylık olan bebeğe sağlık ekiplerince "akıllı çorap" olarak adlandırılan cihaz takıldı.

Böylece bebek uyurken bile oksijen seviyesi ve kalp atış hızı monitörle izlenebiliyor.

İngilizce öğretmeni 29 yaşındaki Duygu Çağlar, AA muhabirine, ilk gebeliği olması nedeniyle bu süreçte epey zorlandıklarını anlattı.

Çağlar, kadın doğum rutin kontrolündeyken ultrasonda bebeğinin kalbinin çok hızlı attığının ve vücudunun belli kısımlarında su topladığının görüldüğünü dile getirerek, "Onun üzerine Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne yönlendirildik. Burasının bir eğitim ve araştırma hastanesi olmasının da faydasını gördük." dedi.

Hastaneye bebeği 22 haftalıkken geldiğini belirten Çağlar, şöyle devam etti:

"Tabii ki hamile olarak bunu yaşamak çok zor. Çünkü çok hevesli olduğunuz bir dönemi hastanede geçiriyorsunuz. Kolay bir süreç değildi ama çok güzel insanlarla tanıştık. Bu süreçte umutlu olmamızı onlar sağladılar. İnişli çıkışlı bir tedaviydi ama ne doktorlarımız ne de biz, zor da olsa umudumuzu kaybettik. Peşini de bırakmadık. Sağlıkla da bebeğimize çok şükür kavuştuk. Şimdi 3,5 aylık. Evde ilaç kullanıyoruz. Akıllı çorap cihazıyla da takip ediliyor."

Duygu Çağlar, tedavi sırasında ailesinin ve eşinin çok büyük destekleri olduğunu anlattı.

Hastanede 90 gün kaldıklarını aktaran Çağlar, "Biz, böyle bir hastalığın olabileceğini eşimle hayal edemezdik. İlk öğrendiğimizde de çok korktuk. Çünkü hiç duymadığımız bir şeydi. Güzel insanlara, şanslıydık, iyi doktorlara denk geldik. İnsanın çocuğu söz konusu olunca dayanamayacağı şeylere de dayanıyor. Burada önemli olan şey umut kaybetmemek." ifadelerini kullandı.

"İki hassas kalbi aynı anda değerlendirmek durumundaydık"

Doç. Dr. Tosun ise annenin 22'nci gebelik haftasında hastaneye bir ritim bozukluğu tanısıyla geldiğini söyledi.

Perinatolojideki hocalarla birlikte hastayı değerlendirdiklerini dile getiren Tosun, "Bebekte çok ciddi kalp yetmezliği vardı. Hayatını devam ettirmesi için kalbinin fonksiyonları yetmiyordu. Ritmi son derece sıkıntılıydı. Dolayısıyla bizi bu süreçte artık direkt bebeğe müdahale etmemiz gerekti. Bebeğe müdahale ederken hem anneye verdiğimiz ilaçlar hem de bebeğe yaptığımız müdahalelerin anne üzerindeki olumsuz etkilerini de çok yakından takip ettik. Çünkü evet, bir kalp var gibi gözükse de iki hassas kalbi aynı anda değerlendirmek durumundaydık." diye konuştu.

Doç. Dr. Tosun, 90 gün boyunca süren hastane sürecinde anneye ilaç verdiklerine dikkati çekerek, anneyi de takip ettikten sonra bebeği burada sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiklerini vurguladı.

"Aras" bebeğinin kalp ritmini akıllı çorap cihazıyla takip ettiklerinin altını çizen Tosun, şöyle devam etti:

"Akıllı çorap aslında hastanın ritmini, kandaki oksijen değerini, dakika solunum sayısını, uyku düzenini kaydeden ve annenin telefonuna gönderen bir cihaz. Aras ve böyle ritim sıkıntısıyla takip ettiğiniz bebekler için bizim tarafımızdan alt üst ayarlı çoraplar giydiriliyor. Herhangi bir problem tespit ettiğinde çorap, annenin telefonuna bebek uyuyor dahi olsa, hiçbir şikayeti olmasa bile uyarı gönderiyor. Anne hemen bizimle iletişime geçiyor. Böylece o anda çocuğun herhangi bir şikayeti olmasa da 'Şikayet oluşturabilme ihtimali olan bir problem var mı, yok mu?' diye karar veriyoruz. Varsa hızlıca zaten aile buraya ulaşıyor. Biz bunu çözüyoruz."

Cihazın bebek şu ana kadar uyurken bir kez alarm verdiğini, çok kısa sürede küçük bir müdahaleyle her şeyi döndürdüklerini aktaran Tosun, Aras bebeği bu sistemle 2 yaşına kadar takip edeceklerini, uygulanan tedavinin bilimsel makalelerde yayınlanacağını sözlerine ekledi.

"Normalde kalp ritmi 150 civarlarındayken bize geldiğinde 250'ydi"

Perinatolog Doç. Dr. Bilir ise anne karnındaki bebeğin vücut boşluklarında, kalp çevresinde, karın ve cilt altında yaygın bir sıvı toplanması olduğunu söyledi.

Bunun bebekteki kalp ritim bozukluğu nedeniyle meydana geldiğine dikkati çeken Bilir, şunları kaydetti:

"Normalde kalp ritmi 150 civarlarındayken bize geldiğinde 250'ydi. Çok hızlı çalıştığından dolayı bebek anne karnında kalp yetmezliğine girmişti. Bu hastanın teşhisini koyduktan sonra çeşitli tedavi yöntemlerine başladık. Anne, baba ve aile dediklerimize ne kadar uyarsa aslında işimiz o kadar kolaylaşıyor. Bu konuda Aras'ın annesi ailesi çok destek oldu. Hep beraber mücadele ettik. Bu şekilde biz zafere ulaştık."

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
