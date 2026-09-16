Haberler

Anket: ABD'lilerin çoğunluğu yapay zekanın günün birinde insanlığı yok edebileceğini düşünüyor

Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun yapay zekanın günün birinde insanlığın tamamını yok edebileceğine inandığını ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun yapay zekanın günün birinde insanlığın tamamını yok edebileceğine inandığını ortaya koydu.

Politico'nun yaptığı ankette, son günlerde yapay zekanın insanlığı yok edip edemeyeceğine ilişkin yürütülen tartışmalar ışığında ABD'lilerin görüşleri soruldu.

Ankete katılanların üçte biri, yapay zekanın insanlığı yok edebileceğine ilişkin riskin "orta seviyede" olduğu yönünde görüş bildirirken, yüzde 17'si bu riskin "neredeyse kesin", yüzde 20'si ise "ciddi derecede yüksek" olduğunu belirtti.

Ankette ayrıca katılımcıların siyasi görüşlerine göre bu riski değerlendirmeleri de incelendi.

ABD'de 2024'te düzenlenen seçimlerde Demokrat aday Kamala Harris'e oy verenlerin yüzde 70'i bu riski "ortalama seviyede" olarak nitelendirirken, bu oran Trump'a oy verenler arasında yüzde 60 olarak gerçekleşti.

-Katılımcıların yüzde 48'i yapay zeka geliştirilmesinin durdurulmasından yana

Ankete göre, katılımcıların yüzde 48'i yapay zekanın "yeterince iyi bir seviyeye ulaştığını" ve riskleri azaltmak için geliştirilmesinin askıya alınması gerektiğini belirtirken, yüzde 31'i gelişmiş yapay zekanın önemli faydalar sağlayabileceği gerekçesiyle geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Harris seçmenlerinin yüzde 58'i geliştirme çalışmalarının askıya alınmasını desteklerken, Trump seçmenlerinin yüzde 44'ü bu görüşe katılıyor.

Katılımcıların yaklaşık yarısı yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinin, bu teknolojinin nihayetinde insanlığı yok edebileceği yönündeki uyarılarına samimiyetle inandıklarını belirtti.

Buna karşılık, yüzde 26'sı bu tür açıklamaların, yapay zeka ürünlerini daha güçlü veya önemli göstermek amacıyla yapılan bir pazarlama stratejisi olduğunu söyledi.

Anket, Londra merkezli "Public First" aracılığıyla 13-15 Eylül'de 2 bin 64 ABD'li yetişkinle internet üzerinden yapıldı.

-Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

TikTok'taki son rezalet

Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

Dursun Başkan milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Konya'da “Kıskaç” operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz

Bakan Gürlek duyurdu! Yargıda köklü bir dönüşüm başlıyor

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Sıkı durun! Formula 1'de beklenen Türkiye kararı çıktı

Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

''Bize yanlış yaptılar, onlar da biliyor!''
5 ilde tefecilik operasyonu: 53 şüpheli yakalandı, 273 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

9 milyar TL'yi kasalarına tıkmışlar! Operasyonla hepsi çökertildi
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak

Araç sahiplerini endişelendiren sözler: 2027'de olmayacak