Ankas'tan ses çıkmadı 0 – 0

GAZİANTEP (Bültenler) - Yeni Mersin Stadyumunda Malatya temsilcisi Arguvan Belediyespor ile oynayan Kırmızı – Siyahlı ekip, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Gaziantep Ankasspor, ilk maçından bir puan çıkartırken artık matematik hesabı yapmaya başladı. Kırmızı – Siyahlı ekibin diğer rakipleri Arguvan Belediyespor ile Talasgücü bugün Yeni Mersin Stadyumunda birbirleri ile karşı karşıya gelecekler. Bu maçın sonucu son maçın belirleyicisi olacak.

ANKASSPOR NASIL ÇIKAR

İlk maçından beraberlikle sahadan ayrılan Gaziantep Ankasspor, bugün rakiplerinin birbirleri ile oynayacakları maçın sonucunu bekleyecek.

Birinci ihtimal: bugün oynanacak maçta Arguvan Belediyespor, Kayseri temsilcisi Talasgücü maçından galibiyet ile ayrılması durumunda puanını 4'e yükseltecek. Bu sonuçla Gaziantep Ankasspor son maçında Talasgücü'nü mağlup etmek zorunda ve Arguvan Belediyesi ile penaltılara geçilecek, bu sonuçla 3'üncü ligin yeni takımı belli olacak.

İkinci ihtimal: Arguvan Belediyespor ile Talasgücü bugün sahadan berabere kalması durumunda Malatya temsilcisi 2 puan ile Play Off finallerini noktalamış olacak. Gaziantep Ankasspor ise son maçında Talasgücü'nü mağlup etmesi durumunda 3'üncü lige yükselecek. Eğer Kırmızı – Siyahlı ekip Kayseri temsilcisi ile berabere kalması durumunda üç takım birbirleri ile penaltı atışı yapacak ve hangi takımın 3'üncü lige yükseleceği belirlenecek.

Üçüncü ihtimal: Bugün oynanacak maçta Talasgücü sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda Arguvan Belediyespor 1 puan ile finallere veda edecek. Gaziantep Ankasspor ise Talasgücü karşısında galibiyet ile ayrılması durumunda 3'üncü lig biletini alan taraf olacak. Beraberlik çıkması durumunda ise Kayseri temsilcisi 3'üncü lige çıkarken, Kırmızı – Siyahlılar BAL ligine devam edecek.

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