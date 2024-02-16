Ankaralı Balıkçı Tazeliği Gösterdi

Taze balık Ankara'ya gelir dedi, çiğ çiğ böyle yedi

Balığın tazesi Ankara'ya gelir, çiğ bile yenir

ANKARA - Ankaralı balıkçı sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati adeta sahada gösteren Yakup Öztürk bunu sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk,"Balığını vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yediğini gösterdi.