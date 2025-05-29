Ankara Valisi: Sokak Hayvanlarına Yönelik Yeni Düzenlemeler Gerekli

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bize emanet olan canlar kendilerine, etrafına, insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeye başlamışsa, yasa ve mevzuatla belirlenen yetkileri kullanmak durumundayız." ifadesini kullandı.

Ankara Valiliğinde düzenlenen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'na, kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenler katıldı.

Burada konuşan Vali Şahin, çalışmalar sonucu Ankara'da sokakta yaşayan köpek sayısının 52 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Mahalli idareler ve belediyelerde 17 hayvan bakımevinin bulunduğunu aktaran Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle belediyelerine ait bakımevlerine kanun kapsamında izinlerinin ve ruhsatlarının verildiğini ifade etti.

Şahin, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar belediyelerinin ise izin süreçlerinin devam ettiğini, bakımevi olmayan Akyurt, Haymana, Kızılcahamam ve Nallıhan belediyelerinde de proje süreçlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Mevcut hayvan bakımevlerinin kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu ifade eden Vasip Şahin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla özel hayvan bakımevlerine ilişkin işbirliklerinin devam ettiğini bildirdi.

Üç ayda 7 bin 452 köpeğin sokaktan toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini aktaran Şahin, "İnsan eşref mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Ama hayvanlar da canlı olarak insanlara emanet edilmiştir. Dolayısıyla bizim vatandaş olarak, millet olarak hayvanlara bakışımız emanet bakışıdır." diye konuştu.

Şahin, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları mevzuata göre şekillendirdiklerine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Bize emanet olan canlar kendilerine, etrafına, insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeye başlamışsa ve bir takım hastalıkların, mikropların yayılması gibi olumsuz olaylar teşkil etmeye başlamışsa o zaman bunların tedavi, rehabilitasyon dahil her türlü yasa ve mevzuatla belirlenen yetkileri, her birimiz sonuna kadar kullanmak durumundayız. Sokakta ben markete gidemiyorum, çocuğum okula gidemiyor, sabah erken kalkıp spora, yürüyüşe gidemiyorum, ibadethaneme gidemiyorum şikayetini duymamamız lazım. Bizim bu huzur ve güven ortamını sağlamamız lazım."