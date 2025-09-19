Ankara Valisi Vasip Şahin ve Gaziler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ANKARA Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki gaziler, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gaziler ve diğer devlet erkanının yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Gaziler Günü vesilesiyle milletimizin şükran duygularını ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Milletimizin istiklalini ve hürriyetini korumak için canını ortaya koyan gazilerimiz, tarihimizin onur sayfalarını dolduran kahramanlardır. Onların cesareti, milletimizin var oluş mücadelesini zafere taşımış; bugün bizlere güvenli ve bağımsız bir vatan bırakmıştır. Bu şanlı mücadelenin Başkomutanı olarak, 'Gazi' ünvanını hakkıyla taşıdınız. Bu ünvan, bütün gazilerin ortak payesi ve milletimizin kararlılığının sarsılmaz sembolüdür. Şahsınızda, cephelerde fedakarlık göstermiş bütün gazilerimizin aziz hatırasını şükranla yad ediyoruz. Bizlere düşen görev; gazilerimizin bıraktığı değerleri yaşatmak, vatanın birlik ve beraberliğini daima korumak ve emaneti gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhunuz şad olsun."