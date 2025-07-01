Ankara Valisi'nden Orman Yangınları İçin Vatandaşlara Uyarı

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "Anadolu'nun değişik yerlerinde, ülkemizin değişik yerlerinde maalesef büyük yangınlar var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen 'Muhtar Akademisi Eğitim Programı'nda konuştu. Programa, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, muhtarlar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Şahin, program öncesinde orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri 26 Mayıs'ta ilan ettiklerini belirten Şahin, "Bu tedbirlerimiz kapsamında 10 Haziran'dan itibaren ormanlarımıza girişleri yasakladık. Tabii burada şuna dikkat ettik; özellikle vatandaşımızın da en azından piknik ihtiyacının karşılanması noktasında belirli alanlar belirledik ve bunları da ilan ettik. Buralarda pikniklerini yapabilirler ama bunun dışındaki alanlara girmelerinin doğru olmadığı, orman yangınları açısından, ormanlarımızın güvenliği açısından doğru olmadığı kanaatiyle bunları da kısıtladık. Bu konuda da özellikle jandarma bölgemizde yoğunlukta biliyorsunuz ormanlık olanlarımız. Jandarmamız 24 saat devriye görevini sürdürmekte. Bunu hem motorize hem yaya ekiplerimizle hem de dron gibi havadan vasıtalarla bu tedbirlerimizi azami derecede uyguluyoruz" diye konuştu.

'ÇİFÇTÇİLERİMİZDEN DİKKAT BEKLİYORUZ'

Vali Şahin, ormanları yangınlardan koruma noktasında en büyük görevin vatandaşlara düştüğünü vurgulayarak, "Anadolu'nun değişik yerlerinde, ülkemizin değişik yerlerinde maalesef büyük yangınlar var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Özellikle hem piknik alanlarını kullanan hem de ormana yakın olan arazilerde tarım yapan çiftçilerimizden bu konuda azami derecede dikkat bekliyoruz. Özellikle anız yakma gibi birtakım çöp veya temizlik adı altında birtakım yangınlara yol açabilecek tedbirler noktasında dikkatli olmalarını istiyoruz. Bunlara tevessül etmesinler. Aksi takdirde bir çıra, bir ateş¸, bir kibrit maalesef ciğerlerimizi yakabiliyor" ifadelerini kullandı.

'SOKAKLARIMIZI MUHAFAZA ETMEK DURUMUNDAYIZ'

Vali Şahin, muhtarlara yönelik eğitimde yaptığı konuşmada ise gelişen teknolojinin kişilere yetki ve imkanlar sunulduğunu dile getirdi. Şahin, "Degˆerli hocalarımız, burada seminer veren arkadas¸larımız sizlerle bu bilgileri paylaşacak. İnşallah üç gün sonra bugünden çok daha iyi bir şekilde mücehhez edilmiş¸ bilgilerle inşallah sahalarınıza, mahallelerinize hizmet vereceksiniz" diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler yapıldığının altını çizen Şahin, "Orada her birimize bir görev düşüyor. Bu konuda da eğer bizim kurumlarımızla, belediyelerle, Tarım Müdürlüğüyle, Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüyle yakın çalışma içerisinde olursanız burada da bir ihtiyaç alanı var. Çünkü sokaklarımızı bizim insanımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın güvenli bir şekilde kullanabileceği, gezebileceği alanlar olarak muhafaza etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 500'E YAKIN MUHTAR KATILIYOR'

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, muhtarların yönetimin temel yapı taşlarından birisi olduğunu söyledi. Muhtarların, milletle devlet arasında köprü olan ve birçok probleme çözüm bulan meslek grubu olduğunu kaydeden Ünüvar, "Üç ayrı aşamada yapılacak programın hepsinde de Ankara Üniversitesi'nin çok etkin ve yetkin hocalarının tecrübelerini, bilgi birikimlerini aktaracağını biliyoruz. Bu programa yaklaşık 2 bin 500'e yakın muhtarlarımızın da katılacağını görüyor ve biliyoruz" dedi.