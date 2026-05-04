Ankara Valisi Canbolat, göreve başladı

CUMHURBAŞKANI kararıyla Aydın Valiliği'nden Ankara Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat, göreve başladı.

Vali Yakup Canbolat'ı, Ankara Valiliği'ne gelişinde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililer karşıladı. Polis mangasını selamlayan Canbolat, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Canbolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle atanmış olduğum Ankara Valiliği görevime bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Bu göreve layık görülmem vesilesiyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli vazifeyi şahsıma tevdi eden devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin başkenti, milli iradenin tecelligahı ve köklü devlet geleneğimizin merkezi olan Ankara'da görev yapmanın anlam ve ağırlığını derinden hissediyorum. Başkent olmanın ötesinde Ankara; kamu yönetiminin kalbi, bilim ve eğitimin öncüsü, sanayi ve teknolojinin geliştiği dinamik yapısıyla ülkemizin her alandaki ilerleyişine yön veren stratejik bir güç konumundadır. Bu yönüyle Ankara'ya hizmet etmek, yalnızca bir şehre değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak anlamı taşımaktadır. Bu anlayışla; hukukun üstünlüğünü esas alan, insan odaklı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşımla tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışacağız" diye konuştu.

'PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ'

Temel hedeflerinin kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, memnuniyet düzeyini en üst seviyeye çıkarmak ve Ankara'nın sahip olduğu potansiyeli her alanda daha ileriye taşımak olduğunu söyleyen Canbulat, "Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ankara'yı daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız. Ankara; köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve stratejik konumuyla yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda milletimizin istikbaline yön veren kadim bir merkezdir. Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare edildiği, Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı bu müstesna şehir; geçmiş ile geleceğin buluştuğu, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir irade merkezidir. Bu vesileyle; üstlendiğim görevin ülkemiz ve Başkent'imiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerime en içten selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
