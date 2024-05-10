Ankara Vali Yardımcısı Huzurevi Ziyareti

Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa Duman, Anneler Günü dolayısıyla Çubuk ilçesindeki Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Duman, beraberindeki Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile huzurevi sakinleriyle sohbet etti, pasta kesti.

Çeşitli hediyelerin verildiği ziyarette konuşan Duman, huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Annelerin, dünyanın bereketi, güneşi, ışığı olduğunu belirten Duman, "Allah hepinize uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Hiçbir zaman ağzınızın tadı bozulmasın. Böyle her zaman yüzünüzü gülerken görelim. Daha nice Anneler Günü kutlamak bizlere nasip olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş da annelerin senenin tek bir günü değil, her gün baş tacı yaptıklarını kaydetti.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.