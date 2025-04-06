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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın 105'inci yılını sosyal medya üzerinden kutlayarak, ajansın kamuoyuna bilgi verme misyonunu sürdürdüğünü vurguladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105'inci yılını kutladı.

Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köklü geçmişiyle doğru ve güvenilir haberciliğin simgesi olan Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kamuoyunu bilgilendirme misyonunu büyük bir sorumlulukla sürdüren tüm çalışanlarını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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