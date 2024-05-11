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Ankara Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

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Ankara Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Rektörlük binasından Güneş Meydanı'na kadar Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyen öğrencilere, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve akademisyenler de eşlik etti.

Ankara Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş yaptı.

Rektörlük binasından Güneş Meydanı'na kadar Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyen öğrencilere, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve akademisyenler de eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Ünüvar, bugün üniversiteliler olarak 1948'den beri Filistinlilerin özgürlüğünün her dakika kısıtlandığı bir dönemde İsrail'in zulmünü kınamak için bir arada olduklarını anlattı.

Türkiye olarak ilk günden beri seslerini çıkarttıklarını söyleyen Ünüvar, Filistin'in gönül coğrafyasının bir parçası olduğunu kaydetti.

Ünüvar, 7 Ekim'den önce Gazze'nin sadece İslam dünyasının bir problemi gibi göründüğünü ancak bu tarihten sonraki vahşetin boyutuna kalbinde "insanlık kırıntısı" olan dünyanın farklı ülkelerindeki insanların da seslerinin çıktığını söyledi.

Necdet Ünüvar, "Bugün Amerika'da özellikle bilim dünyasının zirvesi olarak görülen ülkede yaşananlar gerçekten yüreğimizi burkuyor. Son 1 ay içerisinde Columbia Üniversitesinde, Yale'de, New York'ta hakikaten dünyanın 'bilimin beşiği' olarak kendisini gören üniversitelerde profesörlerin kelepçelendiğini, Filistin'deki vahşete ses çıkarttığı için ne akademik özgürlüğe, ne insanlığa sığacak şekilde onların benzeri bir vahşete, zulme uğradığını görüyoruz ve onları şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Gazze'deki vahşete haklı bir şekilde ses çıkarttığı için bilim insanlarının bilim yapma imkanlarının ellerinden alınarak özgürlüklerinin kısıtlandığını aktaran Ünüvar, bu isimlere çağrıda bulunarak üniversitelerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesi olarak kısa bir süre sonra hür ve bağımsız Filistin üniversitelerindeki akademisyenlerle bir araya gelerek bilim üreteceklerini dile getiren Ünüvar, "Çünkü biz bilim üreterek insanlığın kurtulacağına inanıyoruz. Biz bilim üreterek insanlığa hizmet edeceğimize inanıyoruz ve Filistin'deki insanların da bir an evvel buna kavuşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Tüm dünyadan destek bekliyoruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Filistinli Khaled Sakhen de ülkesinde yaşanan vahşeti bir kez daha konuşmak, orada bir milletin varlığının sona erdiğine dikkat çekmek ve insanların yaşam hakkının ellerinden alınmaması için toplandıklarını söyledi.

Bunun için kendilerine verilecek desteklerin önemli olduğunu aktaran Sakhen, "Bugün burada bu destek için toplanmış olmanızdan bir Filistinli olarak çok mutluyum. Halkımın yeniden yüzünün gülmesi, çocukların korkmadan uykularına dalabilmesi, annelerin yavrularını kefenle değil, kollarıyla sarmaları için tüm dünyadan destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Üniversitesi Necdet Ünüvar Filistin İsrail Güneş Gazze Politika Güncel Haberler

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