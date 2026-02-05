Depremde ölen Sıla'nın adı, okulunda yaşatılacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Osmaniye'de hayatını kaybeden Sıla Yılmaz'ın adı, öğrencisi olduğu Ankara Üniversitesi Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda açılan bilgisayar laboratuvarında yaşatılacak.

Ankara Üniversitesi Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Radyoterapi bölümünde okuyan Sıla Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Osmaniye'de yakalandı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz'ın adı, depremin 3'üncü yılında öğrencisi olduğu okulda açılan bilgisayar laboratuvarında yaşatılacak. Sıla Yılmaz Bilgisayar Laboratuvarı'nın açılış töreni, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Sıla'nın öğretmenleri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ünüvar, 6 Şubat'ın 3 yıldır hüzünle hatırlanan bir yıl dönümü olduğunu söyleyerek, "6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Osmaniye'de, farklı şehirlerde 17 genç evladımız hayatını kaybetti. 17 çocuğumuzun acısını yaşıyoruz. Biz Ankara Üniversitesi olarak çocuklarımızın adını da yaşatıyoruz. Farklı farklı birimlerde yaşatıyoruz. Bir deprem anıtımız var. Orada zeytin ağacımızın hemen gölgesinde çocuklarımızın adlarını oraya koyduk ki Ankara Üniversitesi yaşadığı sürece o çocuklarımızın adı yaşasın. Sıla Yılmaz kardeşimiz de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun Radyoterapi programında 2'nci sınıf öğrencimizdi. 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de hayatını kaybetti" dedi.

'17 ÖĞRENCİMİZİN ADLARINI YAŞATIYORUZ'

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 17 Ankara Üniversiteli öğrencinin adını, okuduğu fakültelerde yaşatmaya devam ettiklerini belirten Necdet Ünüvar, "Bu, var olan bir laboratuvara verilen bir isim değildir, sıfırdan yaptığımız bir bilgisayar laboratuvarıdır. Sıla kardeşimizin adıyla daha sonra Sıla'nın izinden giden kardeşlerimiz çok daha güzel bir eğitim alacaklar ve buradan memleketimize, milletimize, devletimize hizmet edecekler. Böylece Sıla, vefat ettikten sonra da hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.