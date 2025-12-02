Ankara Üniversitesi, Kırgızistan'da iki üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladı

Ankara Üniversitesi, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Bişkek Devlet Üniversitesi (BDÜ) ile akademik işbirliği protokolü imzaladı.

KTMÜ'nün davetlisi olarak Bişkek'e gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kırgızistan ile Türkiye hükümetlerinin 1995 yılında ortaklaşa kurduğu KTMÜ'nün yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşmede, mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak adımların atılması ele alındı.

Ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ile akademik personel ve araştırmacı değişimi, spor, sanat ve kültür alanlarında ortak faaliyetlerin geliştirilmesini kapsayan akademik işbirliği protokolüne imza atıldı.

Prof. Dr. Ünüvar ve beraberindeki heyetin BDÜ'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ise Türkçe öğrenimini teşvik edecek ve kültürel işbirliğini pekiştirecek bir Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) kurulmasına ilişkin ek işbirliği zaptı ve protokolü imzalandı.

"Ata yurdumuzda kendi evimizde gibiyiz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ünüvar, Kırgızistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası bizim ata yurdumuz. Ata yurdumuzda kendi evimizde gibi hissediyoruz. Kırgız kardeşlerimiz de bunu hissettiriyorlar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum." dedi.

KTMÜ ile daha önce var olan anlaşmaları yenilediklerini ve "Orhun Değişim Programı" imzaladıklarını belirten Ünüvar, bu program çerçevesinde öğrencilerin iki ülke arasında değişim yapacaklarını, böylece hem üniversitelerin imkanlarından faydalanacaklarını hem de Türkiye ile Kırgızistan arasındaki gönül köprüsünü daha da güçlendireceklerini ifade etti.

KTMÜ'yü "muhteşem" olarak nitelendiren Ünüvar, iki üniversitenin uluslararası sıralamalarda daha üst sıralara çıkması için birlikte gayret edeceklerini ve yeni binalar, parklar, ağaçlandırmalar, spor salonları, derslikler ve laboratuvarlardan çok etkilendiğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan Recep Tayyip Erdoğan Kırgız Dostluk Devlet Hastanesini de ziyaret eden Ünüvar, hastanenin iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu belirtti.

Ünüvar, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ve Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Bişkek'teki okulları da ziyaret etti.