Ankara-Türkiye, Uzay Kongresi sürecinde iki ayrı rekora imza attı

ANTALYA'da bu yıl gerçekleştirilecek olan 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için bilimsel çalışmaları içeren bildiri özeti başvuru süreci tamamlandı. Kongrenin ev sahibi Türkiye, başvuru sayısıyla dünya çapında iki ayrı rekora imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde, dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bilimsel hazırlık sürecinde elde edilen veriler, kongre tarihine geçecek bir başarıyı ortaya koydu.

TÜRKİYE 'UZAY KONGRESİ' TARİHİNDE ZİRVEDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde yürütülen stratejik çalışmalar sonucunda Türkiye, bildiri özeti başvurularında dünya ülkelerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından açıklanan resmi verilere göre kongreye; 108 ülkeden 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti başvurusu yapıldı. Böylece Türkiye, kongrenin 77 yıllık tarihinde bu sayıya ulaşan ilk ülke oldu. Ayrıca, Türkiye'den yapılan 1810 başvuru, bugüne kadar tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılım oldu. Böylece Türkiye hem makale özeti toplam başvuru sayısında hem de tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılımda iki ayrı rekor kırdı. Daha önce en bu rekor 2024 yılında 7 bine yakın başvuru alan İtalya'ya aitti. Türkiye ise 8 bin 320 başvuru ile rekorun yeni sahibi oldu.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başvurulara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ PLATFORMU NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Kongre kapsamında yapılan bildiri başvuruları, katılımcıların sunacakları bilimsel çalışmaların özetlerini ve kısa açıklamalarını içeriyor. Bilimsel çalışmaların kongrenin uzay alanına sağlayacağı katkılarda kritik rol oynaması bekleniyor. Antalya NEST Kongre Merkezi'nde, 'The World Needs More Space' temasıyla düzenlenecek olan 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi yalnızca bilimsel bir buluşma olmanın ötesinde; küresel uzay ekosisteminin önde gelen temsilcilerini, astronotlar ve karar alıcıları bir araya getiren stratejik bir diplomasi platformu niteliği taşıyacak.

