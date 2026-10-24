Ankara Polatlı'da alev alan otomobilde ölen sürücünün kimliği belirlendi

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BABA İLE GÖRÜŞÜLEREK KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, refüje çarparak takla atıp alev alan 41 FK 851 plakalı otomobilin ruhsat sahibine ulaşıldı. Yapılan telefon görüşmesinde araç sahibi, yaşamını yitiren sürücünün oğlu Yasin U. olduğunu belirtti. Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı