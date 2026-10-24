Ankara Polatlı'da alev alan otomobilde ölen sürücünün kimliği belirlendi

Ankara Polatlı'da alev alan otomobilde ölen sürücünün kimliği belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Polatlı ilçesinde refüje çarpıp takla atan ve alev alan otomobilde sürücü yaşamını yitirdi. Ruhsat sahibiyle yapılan telefon görüşmesinde ölen sürücünün kimliği belirlendi, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
BABA İLE GÖRÜŞÜLEREK KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, refüje çarparak takla atıp alev alan 41 FK 851 plakalı otomobilin ruhsat sahibine ulaşıldı. Yapılan telefon görüşmesinde araç sahibi, yaşamını yitiren sürücünün oğlu Yasin U. olduğunu belirtti. Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı