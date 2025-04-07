Ankara'nın Beypazarı İlçesine Flamingolar Geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Sarıyar Hasan Polatkan Baraj Gölü kıyısına flamingolar geldi.

İlçeye bağlı Kayabükü Mahallesi'nde yaşayanlar, Sarıyar Hasan Polatkan Baraj Gölü kıyısındaki flamingolara fotoğrafladı.

Mahalle sakini Muammer Köksal, havaların ısınmasıyla beraber flamingoların bölgeye geldiğini söyledi.

Bölgeye çok sayıda kuşun geldiğini belirten Köksal, "Geçtiğimiz günlerde, leylekler gelerek eski yuvalarını tamir edip, kuluçkaya yapmalarının ardından şimdide, renkli gagalar, renkli ayakları ve iri cüsseleri ile muhteşem flamingolar geldi. Çok mutluyuz." dedi.